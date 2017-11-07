На Житомирщине дети изучают старинные ремесла украинцев

На Житомирщине за грантовые средства от Житомирской областной государственной администрации началась практическая реализация проекта «Школа старинных ремесел», в рамках которого дети изучают старинные ремесла украинцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, проект реализует руководитель общественного объединения «Архео» Надежда Трускавецкая.

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По ее словам, благодаря проекту дети узнают о ремеслах украинского народа и учатся изготавливать их собственноручно. В частности, учащиеся изучают гончарство, валяние.

На реализацию этого проекта общественная организация получила грант на сумму 33 тыс. грн.

По его результатам проведут две выставки на базе Житомирской областной библиотеки им. Ольжича. Кроме этого, на базе самого заведения - училища-интерната, будет создана экспозиция изделий учащихся.

Занятия проходят на базе Житомирского высшего профессионального училища-интерната. Срок реализации проекта – до конца 2017 года.