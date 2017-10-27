В Житомире открыли первый в Украине памятник Ольжичу

В Житомире сегодня открыли памятник выдающемуся поэту, политическому деятелю, археологу, почетному гражданину Житомира Олегу Ольжичу. Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятиях приняли руководство области и города, председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич, мэр Житомира Сергей Сухомлин, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, депутат областного совета Сидор Кизин, общественность, историки и житомиряне.

«Сегодня мы открываем первый в Украине памятник националисту, выдающемуся поэту, политическому деятелю, археологу, Почетному гражданину города Олегу Ольжичу», - сказал, в частности, на открытии Гундич.

Торжества состоялись на углу улиц Победы и Ольжича в Житомире в сквере имени Ольжича.

Напомним, 14 сентября этого года в Житомире презентовали фильм о Ольжича «Огонь самоотречения».

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Также 21 июля этого года в Житомире отметили 110-ю годовщину со дня рождения выдающегося земляка.

Как известно, Олег Ольжич, настоящее имя и фамилия которого Олег Кандыба, - сын поэта Александра Олеся, родился 21 июля 1907 года в Житомире. В 1923 г. семья Кандиб эмигрировала. Ольжич учился в Карловом университете в Праге, специализировался по истории, в частности, археологии. Получил мировое признание своими исследованиями памятников Трипольской культуры. С начала 30-х годов становится известным как поэт. В 30-х годах Ольжич посвящает себя украинской национальной освободительной борьбе, вступает в ОУН. В мае 1944 года Ольжич за подпольную антинемецкую деятельность был арестован во Львове, а в июне замучен в концлагерной тюрьмы в Саксенгаузене.