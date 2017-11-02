При поддержке Марины Порошенко более 100 детей из Житомирщины посетят концерт Тины Кароль в Киеве
Благотворительный концерт для детей народная артистка Украины организовывает сегодня, 2 ноября, в Киеве.
При содействии супруги президента Украины Марины Порошенко и Благотворительного фонда Порошенко 108 детей участников АТО, воспитанников школ-интернатов и детей-сирот поехали на концерт артистки Тины Кароль в столице. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, благотворительный концерт для детей народная артистка Украины организовывает сегодня, 2 ноября, в Киеве.
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При содействии Благотворительного Фонда Порошенко Управления семьи, молодежи и спорта совместно с управлением культуры облгосадминистрации пригласили более сотни детей из Житомирского, Брусиловского, Коростышевского, Радомышльского районов, а также из Житомира. К тому же было организовано 4 автобуса для участников концерта из области.
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