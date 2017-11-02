На Днепропетровщине суд арестовал без права внесения залога 5 напавших на избирательный участок

Судья Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области 1 ноября избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога пяти подозреваемым в нападении на избирательный участок в с. Майское.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области.

Отмечается, что все пятеро задержанных, в возрасте от 20 до 25 лет, проживают в г. Днепр и области.

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В полиции сообщили, что четверо злоумышленников были задержаны 30 октября в порядке статьи 208 УПК. На следующий день был задержан еще один подозреваемый.

Как сообщал УНИАН, 29 октября около 18:30 на избирательный участок в с. Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашли неизвестные лица, которые повредили имущество, бросили дымовые шашки и пытались повредить избирательную документацию, в том числе урны с бюллетенями. При этом пострадали трое полицейских, охранявших избирательный участок.

Всего в Синельниковский отдел полиции было доставлено 24 человека.

По факту происшествия открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.