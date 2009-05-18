Прокуратура обяжет всех киевских школьников пройти медосмотр

Прокуратура Киева обязала органы столичной власти в новом учебном году провести медицинские осмотры всех школьников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, ведомство по поручению прокурора города Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО провело проверки на предмет охраны жизни и здоровья детей в части своевременности и полноты прохождения учениками школ ежегодных медицинских осмотров.

Установлено, что за период обучения в школе здоровье детей ухудшается. При поступлении в школу проблемы со здоровьем имеют 10-20% учеников, а уже в конце начальной школы - до 50-60%. Единственным способом выявления у школьников заболеваний и предупреждения их хроничности является проведение ежегодных медицинских осмотров.

Законодательством Украины предусмотрена обязательность прохождения ежегодных медицинских осмотров всеми учениками школ.

Вместе с тем, проверками установлено, что Киевской городской государственной администрацией, районными государственными администрациями, заведениями образования и здравоохранения, вопреки требованиям законодательства, не обеспечено проведение обязательных медицинских осмотров всех учеников школ Киева. В учебных заведениях столицы осмотрами охвачено всего 20-40% детей.

Учебными заведениями вместе с поликлиническими учреждениями столицы организуются медицинские осмотры преимущественно учеников 5, 9 и 11 классов, ученики других классов лишены такой возможности.

Отсутствие медицинского мониторинга по состоянию здоровья детей в младших классах (1-4 класса) делает невозможным своевременное установление диагнозов и проведения соответствующей коррекции их здоровья.

При изучении медицинской документации учеников 5-х классов школ Святошинского района г. Киева за предыдущие годы выяснено, что медицинские осмотры детей не проводились до 5-го класса. При поступлении в учебное заведение большинство детей в соответствии с медицинской документацией были здоровыми. В то же время, уже осенью 2008 года из 26 учеников только 11 были без хронических заболеваний. Заболеваемость этих детей можно было бы предупредить при своевременном осмотре и соответствующей коррекции, отмечают в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки ведомство обязало органы местной власти в новом учебном году организовать и провести обязательные медосмотры всех учеников столичных школ.

Только по результатам данной проверки органами прокуратуры в сфере охраны жизни и здоровья детей внесено 10 документов прокурорского реагирования.

Всего на протяжении текущего года органами прокуратуры города Киева в защиту прав детей в этой сфере возбуждено 14 уголовных дел, внесен 31 документ прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 80 должностных лиц.