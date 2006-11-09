Янукович потребовал ликвидировать задолженность по зарплатам шахтерам

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ обсудили итоги работы угольной отрасли за 10 месяцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, по словам С.ТУЛУБА, первые шаги, сделанные Министерством, были направлены на погашение задолженности по заработной плате работникам отрасли, которая по состоянию на 1 августа составила 166 млн. грн. На сегодняшний день текущая зарплата на угледобывающих и работающих шахтоуглестроительных предприятиях выплачивается полностью, сообщил министр.

С.ТУЛУБ также подчеркнул, что задолженности по зарплате на подчиненных Минуглепрому угледобывающих предприятиях нет. В то же время осталась задолженность на неработающих предприятиях, на предприятиях, которые находятся на разных стадиях банкротства и ликвидации, а также в акционерных предприятиях, где Минуглепром не имеет контрольного пакета акций, и соответственно не имеет влияния на эти предприятия.

Во время встречи премьер-министр дал поручение ликвидировать оставшуюся задолженность по зарплате а также пересмотреть зарплату в целом по отрасли с учетом повышения прожиточного минимума.

Также В.ЯНУКОВИЧ поручил завершить до 1 декабря все ремонтные работы с целью 100-процентного обеспечения теплом шахтерских городков, и обеспечить постоянную работу котельных в течение всего отопительного сезона.

Премьер-министр также дал поручение в полном объеме обеспечить население бытовым углем. По словам С.ТУЛУБА, цены на бытовой уголь для населения уже снижены на 5%, в соответствии с уменьшением цен на нефтепродукты.

Как сообщил руководитель Минуглепрома, за последние два месяца удалось стабилизировать добычу угля. В частности, в октябре прирост составил 197 тысяч тонн. Улучшилось и качество добытого и отгруженного потребителям угля (зольность уменьшилась на 0,1%).

Глава правительства дал поручение рассмотреть на коллегии вопрос о строительстве новых шахт с 2007 года. С.ТУЛУБ сообщил, что Министерством определена приоритетность по строительству шахты-новостройки №10 «Нововолынская» с введением I этапа шахты в 2007 году с производственной мощностью 300 тысяч тонн угля в год. Внутренним корректированием также увеличены лимиты финансирования по шахтам «Краснолиманская» и «Прогресс». По словам министра, на протяжении 7 месяцев на строительство и техническое переоснащение шахт было направлено 254 млн. грн. бюджетных средств, или 78% плана. А за три месяца направлено по данной программе 136 млн. грн., или 117 % от плана.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил министру угольной промышленности ускорить процесс согласования в Кабинете Министров с целью быстрейшего внесения в Верховную Раду проекта закона «О престижности шахтерской профессии», а также разработанных Минуглепромом программ создания отраслевого фонда и программы по здравоохранению шахтеров и их семей, которая будет реализовываться совместно с Министерством здравоохранения.