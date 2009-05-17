У Чернигова есть шанс получить инвестиции в рамках Киотского протокола

У Чернигова есть шанс получить инвестиции в рамках реализации Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в пятницу во время заседания Межведомственной рабочей группы в Чернигове заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Ирина ЗАПАТРИНА.

Она отметила, что на проект от Чернигова будет готовиться технико-экономическое обоснование, и он будет включен в проекты, которые будут воплощаться в рамках Киотского протокола. Речь идет об уменьшении выбросов в атмосферу и социальном значении проекта.

«Это был единственный проект в жилищной сфере, подготовленный совместно с Институтом промышленной экологии, который предусматривает термомодернизацию домов, улучшение состояния внутридомовых сетей, и его начали готовить, когда еще никто не говорил о "зеленых" инвестициях", - сказала И.ЗАПАТРИНА. По ее убеждению, проект имеет значительный потенциал и даст достаточно большую экономию, особенно для бюджетных учреждений.

«Я не знаю, войдет ли он в первую очередь проектов, которые будут реализовываться за счет "зеленых" инвестиций, но включен обязательно будет", - заметила заместитель министра.

Она также сообщила, что в рамках реализации Киотского протокола Украина получит от правительства Японии 300 млн. евро.