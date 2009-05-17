Погода на завтра, 18 мая

Синоптики прогнозируют, что завтра, 18 мая, погода в Украине существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ожидается переменная облачность. Ночью на Левобережье, днем в восточных областях кратковременный дождь, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, на юге 9-14°; днем 15-20°, в западной и южной частях 19-24°, в Закарпатье до 28°.

В Киеве и Киевской области также облачно, без существенных осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 5-10°, днем 15-20°; в Киеве ночью 6-8°, днем 17-19°.