Военная прокуратура задержала в Одессе и.о. командира воинской части, который не реагировал на ее захват. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Читайте такжеКонфликт на аэродроме в Одессе: за решение вопроса у военных требуют 14 га земли - советник президентаОн напомнил, что 29 октября неустановленные лица, представляющие фирму-застройщика, совершили самовольный захват части территории военного объекта - аэропорта «Школьный» в Одессе.

«Перед этим захватом предшествовало физическое противодействие личному составу данной воинской части, осуществленное около 40 неустановленными молодчиками спортивного телосложения в балаклавах на лицах», - сказал Матиос.

«На место происшествия выехала безотлагательно по вызову Национальной полиции военная прокуратура, и начато было уголовное производство, по результатам которого вчера вечером военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона были задержаны и.о. командира части - подполковник Вооруженных сил, который не предпринял мер, связанных с применением физической силы, огнестрельного и холодного оружия, как это предусмотрено уставом караульной и постовой службы, что привело к захвату земель, части земельного участка воинской части, и нарушению территории военного объекта», - заявил Матиос.

В связи с этим исполняющему обязанности командира части объявлено подозрение по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса ("умышленное невыполнение военным должностным лицом в условиях особого периода действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, повлекшее тяжкие последствия").

«Кроме того, задержан и объявлено подозрение военнослужащему по контракту, который, будучи назначенным в суточный наряд дежурным группы хранения авиационной техники, нарушил уставные правила патрулирования, не принял мер противодействия неустановленным лицам, которые проникли на территорию», - сказал Матиос.

По словам прокурора, этому военнослужащему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 418 Уголовного кодекса ("нарушение уставных правил патрулирования, повлекшее тяжкие последствия").

Как сообщал УНИАН, 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571. Позже было заявлено, что эти граждане, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра City Center, заняли часть военного аэродрома «Школьный», сославшись на разрешение Одесского городского совета. По словам начальника Южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрия Доброва, группа неизвестных с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический, таким образом, они «незаконно на 20 соток изменили земельный участок» аэродрома.

В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что неизвестные - это «обычные строители», которые начали работы возле военного объекта. Также он утверждал, что у застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления, а все, что происходит, - «обычный строительный процесс без насилия и «титушек».

Военной прокуратурой Одесского гарнизона внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 418 УК (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода).

29 октября в аэропорту «Одесса» задержали 12 рейсов в связи с конфликтом на военном аэродроме.

30 октября на пресс-конференции генеральный директор City Center Андрей Халахур заявил, что через 8 месяцев восстановят разрушенный 29 октября забор вокруг аэродрома после завершения строительства спортивного комплекса.