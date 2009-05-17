В Чернигове презентуют «живую библиотеку»

В Чернигове ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, который будет отмечаться в этом году 17 мая, презентуют «живую библиотеку».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Черниговском областном отделении Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ).

По словам директора отделения Анжелы МОЙСЕЕНКО, увидеть и почитать книги из «живой библиотеки» можно будет в городском центральном парке культуры и отдыха.

Вместо бумажных книг в библиотеке задействованы люди, которые рассказывают истории из собственной жизни. «Живых книг» в библиотеке будет свыше десятка.

«Большинство историй связано с ВИЧ и наркоманией. Это люди, которые смогли преодолеть наркотическую зависимость, или не первый год живут с ВИЧ, но научились жить с этой болезнью, имеют семью и работу», – отметила А.МОЙСЕЕНКО. По ее мнению, опыт участников «живой библиотеки» будет полезен людям, которые столкнулись с проблемой ВИЧ или наркомании и нуждаются в откровенном разговоре.

А.МОЙСЕЕНКО объяснила, что механизм работы живой библиотеки» простой. Каждый желающий от библиотекаря может получить бумажный каталог и избрать «книгу», с которой хочет поговорить. «Читать книгу» можно полчаса. Общение будет происходить с глазу на глаз.

В областном отделении ЛЖВ подчеркивают, что цель акции не только информативная. Главное – создание атмосферы толерантного отношения к проблемам ВИЧ/СПИД.

Черниговская область занимает десятое место в Украине по распространенности ВИЧ/СПИД. На учете в областном СПИД-центре стоит 1742 инфицированных, 850 из них – бывшие наркоманы, а также 210 детей. С начала 2009 года на учет взяты 350 человек.