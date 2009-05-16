Сегодня состоится финал «Евровидения-2009»

В Москве сегодня состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2009».

Финал конкурса будут вести российский шоумен Иван УРГАНТ и певица АЛСУ.

Финальный концерт "Евровидение-2009" в московском СК "Олимпийский" откроет представитель Литвы Саша СОН. Вторыми выступят представители Израиля Ноа и Мира АВАД, третьей – французская певица Патрисия КААС.

Швеция представит свой номер четвертой, Хорватия – 5, Португалия – 6, Исландия – 7, Греция – 8, Армения – 9, а замыкает десятку украинка Анастасия ПРИХОДЬКО, которая выступает за Россию.

Дальше выступят Азербайджан – 11, Босния и Герцеговина – 12, Молдова – 13, Мальта – 14, Эстония –15, Дания – 16, Германия – 17, Турция – 18, Албания – 19, Норвегия – 20.

Украинская певица Светлана ЛОБОДА выступит 21-й, представитель Румынии – 22, Великобритании – 23, Финляндии – 24, Испании – 25.

Гендиректор конкурса Сванте СТОКСЕЛИУС заявлял, что "Евровидение-2009" будет самым грандиозным за всю свою 53-летнюю историю.

Известно, что уже сейчас бюджет конкурса превышает 24 млн. евро, однако точная сумма будет названа после его завершения.