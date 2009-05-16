«Мертвые души» по Еханурову

При подаче бюджетного запроса в правительство Министерство обороны Украины завысило в 2008 году количество солдат, которых необходимо обеспечивать питанием, на 9,5 тысяч. Об этом сообщает еженедельник «Зеркало недели» (№ 17 (745), 16 - 22 мая 2009 г.).

При этом отмечается, что Центральное управление продовольственного обеспечения, по данным контролеров из Главного контрольно-ревизионного управления Украины, подало в Минобороны реальные цифры количества военнослужащих, нуждающихся в питании, - 47,2 тысячи. Но данные цифры военное ведомство проигнорировало.

Подобная приписка, по данным газеты, позволила включить в бюджет расходы на питание в размере 82 млн. грн. В 2009 году такая приписка составила еще 32 млн. грн.