В Тбилиси стартовал фестиваль-альтернатива «Евровидению» в Москве

Вчера вечером в Тбилиси стартовал музыкальный фестиваль "Tbilisi-Open Air" как альтернатива «Евровидению» в Москве.

В фестивале участвуют 24 групп и исполнителей из разных стран Европы, в том числе из России, также из США, всего из 9 стран мира, передает ИА «Новости-Грузия».

«Фестиваль в Тбилиси пройдет под слоганом "Музыка освобождает" Наш фестиваль будет альтернативен "Евровидению" в смысле свободы выражения", - сказал директор компании "Step Records", выступившей организатором фестиваля, Вахтанг БАБУНАШВИЛИ.

Сообщается, что в центре старого Тбилиси 16-17 мая музыканты будут выступать на территории тбилисского ипподрома.

Организаторы фестиваля надеются, что фестиваль станет ежегодным.

Ранее грузинская группа Стефане и 3G отказалась от участия в Евровидении, из-за требования организаторов конкурса изменить слова в песне We don`t wonna put-in. Игру слов в песне организаторы конкурса расценили как политический контекст, что не допускается правилами Евровидения.

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ в пятницу приветствовал открытие тбилисского фестиваля, и заявил, что грузинскую группу не допустили на Евровидение «по придуманной причине».

«С особенным удовольствием отмечаю, что в тбилисском фестивале принимают участие лучшие европейские группы в знак солидарности и поддержки нашей грузинской группы. Это фестиваль европейского уровня, и знак того, какую большую поддержку и солидарность имеет Грузия в целом Европе», - сказал М.СААКАШВИЛИ.