Эксперт: почти 7 месяцев банки не кредитуют экономику Украины

В Украине нет собственных подходов к решению проблем в экономике и, в частности, в банковской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО вчера во время пресс-конференции.

По его мнению, в ожидании следующего транша кредита Международного валютного фонда Нацбанк и правительство в течение нескольких месяцев не принимали спасительных для экономики решений и выполняли лишь то, что требовал от Украины МВФ.

«Мы не предпринимали логических действий, а ожидали транша, после которого нам скажут, что делать», - отметил эксперт.

Вследствие этого, по его мнению, из-за непродуманности и отсутствия совместных действий Нацбанка и правительства уже почти 7 месяцев банки не кредитуют экономику. «Останавливаются те отрасли, которые требуют "долгих" денег, а в условиях кризиса это неизбежно. И мы видим, что во всех странах ставка рефинансирования и доступ к деньгам облегчают деятельность банкам и правительству», - сказал он.

В то же время, как отметил С.ЯРЕМЕНКО, украинские предприятия лишены возможности привлекать деньги на длительные сроки, поскольку банки почти не выдают кредиты или устанавливают завышенные процентные ставки по ним. Эксперт считает, что Украина должна последовать примеру других стран и взять курс на поддержку национального производителя путем популяризации украинских товаров.

«Таким образом будет загрузка предприятий на полную мощность без импорта. Это питание, легкая промышленность, транспорт и связь. Именно в эти отрасли надо было не ограничивать вливание кредитных средств, чтобы они не ограничивали свою продукцию», - считает С.ЯРЕМЕНКО.

По его мнению, еще в начале кризиса в Украине была заложена тенденция к спасению банков, а не экономики. «Экономика без рефинансирования в конце 2008 г. стояла на голодном пайке и еле удерживалась на плаву", - подчеркнул С.ЯРЕМЕНКО. По его мнению, такое критическое состояние экономики неизбежно привело к ухудшению банковских активов, в которых заложена жизнеспособность банковской системы.