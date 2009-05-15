У Черновецкого озеленились на 125 миллионов

В Киеве подведены итоги весеннего двухмесячника благоустройства, который проводился в марте-мае этого года. На меры по благоустройству использовали свыше 125 млн. грн.

Такую информацию УНИАН предоставили в Главном управлении контроля за благоустройством Киевской городской государственной администрации.

В частности, в ходе озеленения территорий столицы, по данным управления, высажено 90 тыс. 297 деревьев, 37 тыс. 656 кустов, 12 млн. 950 тыс. 94 цветка. (То есть ежечасно высаживали 62 дерева, 8993 цветка, 25 кустов – УНИАН).

Кроме того, в соответствии с сообщением управления, в частности, восстановлено 115 тыс. 265 квадратных метров твердого покрытия дорог, 37 тыс. 253 кв. м тротуаров, 22 тыс. 788 кв. м внутренних проездов. Кроме того, окрашено свыше 68 тыс. кв. м направляющих ограждений, убран песок с 1283 км дорог, окрашено 84 тыс. 134 погонных метров отбойной ленты.

Кроме того, сообщили, что в рамках санитарной уборки улиц столицы установлено 276 новых контейнеров для ТПО и 1066 новых урн для отходов, обустроено 48 новых контейнерных площадок.

В мероприятиях по благоустройству приняли участие свыше 353 тыс. киевлян.

Как сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации, двухмесячник по благоустройству Киева проводился с 16 марта по 8 мая текущего года.