Межбанковский доллар скатился до 7,6/7,62 гривни

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжили падение.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США на межбанке открылись котировками 7,6245/7,6820 грн./долл., к 11:00 сузился спрэд – 7,6280/7,6750 грн./долл., а к 12:00 цены снизились до 7,6140/7,6370 грн./долл. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6050/7,6250 грн./долл.

В 11:00 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре евро-гривня – 10,33 грн./евро.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2368/0,2388 грн./рубль, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2388 грн./рубль, а к 12:00 установились на уровне 0,2374/0,2382 грн./рубль. К закрытию торгов цены упали – 0,2366/0,2372 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 32,1150 (-0,0700) руб.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3592/1,3594 долл./евро, а к 15:30 упали до 1,3530/1,3532 долл./евро. Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 10,3530/10,4070 грн./евро, к 11:00 цены поднялись до 10,3580/10,4110 грн./евро, а к 12:00 ушли вниз – 10,3285/10,3550 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,2980/10,3330 грн./евро.

Согласно данным Национального банка Украины, сегодня средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на межбанке составил 7,5105/7,6321 грн./долл. Всего на межбанке было куплено 123,169 млн. долл., продано – 150,767 млн. долл.

Средневзвешенный курс купли-продажи евро на межбанке сегодня составил 10,3292/10,4165 грн./евро. Всего на межбанке было куплено 18,005 млн. евро, продано – 22,049 млн. евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 0,236/0,238 грн./рубль. Всего было куплено 520,67 млн. рублей, продано – 366,818 млн. рублей.