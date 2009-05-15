Межбанковский доллар скатился до 7,6/7,62 гривни
НБУ "подсаживает" евро на интервенции
Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжили падение.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США на межбанке открылись котировками 7,6245/7,6820 грн./долл., к 11:00 сузился спрэд – 7,6280/7,6750 грн./долл., а к 12:00 цены снизились до 7,6140/7,6370 грн./долл. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6050/7,6250 грн./долл.
В 11:00 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре евро-гривня – 10,33 грн./евро.
Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2368/0,2388 грн./рубль, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2388 грн./рубль, а к 12:00 установились на уровне 0,2374/0,2382 грн./рубль. К закрытию торгов цены упали – 0,2366/0,2372 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 32,1150 (-0,0700) руб.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3592/1,3594 долл./евро, а к 15:30 упали до 1,3530/1,3532 долл./евро. Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 10,3530/10,4070 грн./евро, к 11:00 цены поднялись до 10,3580/10,4110 грн./евро, а к 12:00 ушли вниз – 10,3285/10,3550 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,2980/10,3330 грн./евро.
Согласно данным Национального банка Украины, сегодня средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на межбанке составил 7,5105/7,6321 грн./долл. Всего на межбанке было куплено 123,169 млн. долл., продано – 150,767 млн. долл.
Средневзвешенный курс купли-продажи евро на межбанке сегодня составил 10,3292/10,4165 грн./евро. Всего на межбанке было куплено 18,005 млн. евро, продано – 22,049 млн. евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 0,236/0,238 грн./рубль. Всего было куплено 520,67 млн. рублей, продано – 366,818 млн. рублей.