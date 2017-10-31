Конфликт на аэродроме в Одессе: за решение вопроса у военных требуют 14 га земли - советник президента

В Одессе за решение вопроса по оформлению документов на землю для Вооруженных сил Украины у военных вымогают 14 га земли. Об этом в Facebook заявил внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков, комментируя конфликт между военными и представителями торгово-развлекательного центра Citi Center, занявшего часть аэродрома «Школьный» во время строительства спортивного комплекса.

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«Кто знает о том, что конкретно на «Школьном» весь этот цирк длился уже два месяца, с регулярностью раз в две недели?», - написал Бирюков.

По его словам, армии поставлен ультиматум – 14 га земли за решение сессии горсовета. "И тогда сессия примет решение. А иначе... Ну... Демократия, за-против-воздержались, решение не принято», - написал Бирюков.

По его словам, для сноса забора, установленного застройщиком, военные должны теперь получить разрешение суда. Бирюков отмечает, что 75% земель Министерства обороны - без документов. По его словам, в 79-й бригаде на ее территорию есть копия раритетного документа 1967 года.

Как сообщал УНИАН, 29 октября командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата имущества воинской части А3571. Позднее было заявлено, что эти граждане, представившиеся представителями торгово-развлекательного центра Citi Center, заняли часть военного аэродрома «Школьный», сославшись на разрешение Одесского горсовета. По словам начальника южного территориального юридического отдела Министерства обороны Украины Юрия Доброва, группа неизвестных с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический, таким образом, они «незаконно на 20 соток изменили земельный участок» аэродрома.

В то же время советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире одного из телеканалов заявил, что неизвестные – это «обычные строители», которые в воскресенье начали работы возле военного объекта. Также он утверждает, что у застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления, а все происходящее - «обычный строительный процесс без насилия и «титушек».

Военной прокуратурой Одесского гарнизона внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода).

29 октября в аэропорту «Одесса» задержали 12 рейсов в связи конфликтом на военном аэродроме.

30 октября на пресс-конференции генеральный директор City Center Андрей Халахур заявил, что через 8 месяцев восстановят разрушенный 29 октября забор вокруг военного аэродрома «Школьный» после завершения строительства спортивного комплекса.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов настаивает на демонтаже установленного застройщиком забора на территории военного аэродрома «Школьный» до выяснения обстоятельств конфликта.