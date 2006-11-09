Минстрой пересчитает тарифы на услуги ЖКХ

В понедельник, 13 ноября, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины изучит обоснованность тарифов, установленных на услуги ЖКХ в Киеве и областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир РЫБАК на селекторном совещании, посвященном началу отопительного сезона, расчетам за потребленные энергоносители, тарифной политике и состоянию задолженности за услуги ЖКХ.

Экономически обоснованные тарифы введены в 10 регионах на услуги водоснабжения и водоотвода, в 22 регионах - на теплоснабжение, в 10 регионах - на содержание домов и прилегающих территорий.

Министр остался неудовлетворенным таким подходом органов местного самоуправления к тарифной политике. По его мнению, такая ситуация приведет к увеличению задолженности по зарплате работникам предприятий ТЭК, а также к долгам за газ и электроэнергию.

«На сегодня методика формирования тарифов утверждена решением Кабмина. Мы просим города придерживаться ее при расчетах», - сказал В.РЫБАК. «Насколько города повысят тарифы на услуги ЖКХ, зависит от себестоимости услуг. Тарифы и себестоимость должны быть приблизительно равны», - добавил министр.

В.РЫБАК считает, что для населения плата за услуги ЖКХ должна составлять 20% от доходов человека. «Когда люди не могут платить, государство должно давать субсидии. Система есть, но работает плохо», - заметил он.

По словам В.РЫБАКА, из бюджета выделено 250 млн. грн. для того, чтобы помочь ЖЭКам установить счетчики на воду в домах. «А те, кто ставит счетчики на отопление, минимум 25% экономят на оплате услуг за теплоснабжение», - добавил он.

По данным министерства, общая сумма дебиторской задолженности предприятий за услуги ЖКХ по состоянию на 30 октября составила 7,4 млрд. грн. Из них задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составила 4,8 млрд. грн., задолженность за льготы и субсидии - 9,5 млн. грн.