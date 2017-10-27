Нацгвардия имеет наибольшее среди органов системы МВД доверие граждан - опрос
При этом число респондентов, которые доверяют этим институтам, на значительном уровне превышает число тех, кто им не доверяет.
Национальная гвардия Украины имеет наибольшее среди органов системы Министерства внутренних дел доверие граждан - 52,6%.
Как сообщила пресс-служба МВД, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
"Среди институтов государства и общества наибольшее доверие граждан имеют волонтерские организации. Им доверяют 66,7% опрошенных. Национальная гвардия Украины пользуется наибольшим доверием граждан среди органов системы МВД - 52,6%. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 50,5%, Государственная пограничная служба - 46,4%, Национальная полиция - 39,3%, Департамент патрульной полиции - 40,9%. При этом число респондентов, которые доверяют этим институтам, на значительном уровне превышает число тех, кто им не доверяет", - говорится в результатах исследования.
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Опрос был проведен с 6 по 11 октября 2017 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.