Нацгвардия имеет наибольшее среди органов системы МВД доверие граждан - опрос

Национальная гвардия Украины имеет наибольшее среди органов системы Министерства внутренних дел доверие граждан - 52,6%.

Как сообщила пресс-служба МВД, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

"Среди институтов государства и общества наибольшее доверие граждан имеют волонтерские организации. Им доверяют 66,7% опрошенных. Национальная гвардия Украины пользуется наибольшим доверием граждан среди органов системы МВД - 52,6%. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 50,5%, Государственная пограничная служба - 46,4%, Национальная полиция - 39,3%, Департамент патрульной полиции - 40,9%. При этом число респондентов, которые доверяют этим институтам, на значительном уровне превышает число тех, кто им не доверяет", - говорится в результатах исследования.

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Опрос был проведен с 6 по 11 октября 2017 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.