Грудь на встрече Порошенко и Лукашенко: активистка попала по поддельным документам (фото)

Сегодня на пресс-конференции в Администрации президента Украины произошел инцидент: одна из якобы журналисток пришла по фальшивому удостоверению издательской группы "Картель", в состав которой входит "Деловая столица".

ЧАО "Картель" сообщает, что удостоверение ей никогда не выдавалось и документ под этим номером принадлежит их штатному сотруднику, передает ДС.

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Кроме того, удостоверения данной издательской группы имеют другой вид - они пластиковые, а не ламинированные. Документ под номером 090 был выдан заместителю главного редактора изданий "Деловая столица" и "Власть денег" Ольге Сантарович.

По поводу использования фальшивого удостоверения издательской группы "Картель" было написано заявление в Нацполицию.

Ранее организатор и лидер движения Femen Анна Гуцол объяснила, почему одна из активисток обнажила грудь во время совместной пресс-конференции президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

По ее словам, акцией Femen хочет напомнить всему миру: "Лукашенко диктатор и мы не должны принимать его в демократичной стране! Жыве Беларусь!".