"Это было как во сне": киевлянка, пострадавшая в харьковском ДТП, рассказала о пережитом

Киевлянка Оксана Нестеренко, которая пострадала в жутком ДТП в Харькове на Сумской, рассказала об аварии. Об этом сообщают "Факты".

Так, 36-летняя женщина приехала в Харьков на семинар.

"Я бы и хотела вам рассказать о моменте аварии, но… не могу ничего вспомнить. Мы с подружкой Жанной (она на шестом месяце беременности и находится сейчас в областной больнице) пили чай в кафе. Но как вышли из него, уже не помню. В Харьков я приехала на семинар. В тот вечер как раз отправлялась домой в Киев. Мы собирались зайти на квартиру Жанны, у которой я остановилась, чтобы забрать мои вещи. Если бы я после завершения семинара сразу поехала в Киев, ничего этого с нами не произошло бы. Но мне захотелось остаться, погулять по Харькову", - рассказала женщина.

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"Это было как во сне. Зеленый свет светофора, «зебра», а дальше — провал в памяти. Очнулась уже в больнице. Помню, зашивали голову, накладывали лангет. Я без конца спрашивала врачей, где я, что со мной, что делаю в Харькове", - добавила она.

В Киев из-за черепно-мозговой травмы ее пока нельзя транспортировать. "Еще у меня осколки в коленном суставе, кровоподтеки и царапины на лице. Но это пустяки по сравнению с теми травмами, которые получила Жанна. Мне ее очень жаль", - рассказала пострадавшая.

30-летнюю беременную Жанну Власенко врачи Харьковской областной больницы ввели в состояние медикаментозного сна. Она находится в реанимации, у нее тяжелая черепно-мозговая травма. Состояние на данный момент стабильное. В операции женщина не нуждается.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с «Фольксвагеном» автомобиль «Лексус» вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы, в том числе две сестры и женщина на седьмом месяце беременности.

20 октября суд на два месяца под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, которая управляла «Лексусом».