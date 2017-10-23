Бывший участник АТО стал успешным предпринимателем благодаря изготовлению эксклюзивных 3D моделей техники

Владимир Великожон - бывший рекламщик, бывший атовец-артиллерист, а теперь успешный предприниматель. На сэкономленные "боевые" и "оздоровительные" он купил 3D принтер и погрузился с головой в собственное дело, передает ТСН.

Теперь мужчина изготавливает эксклюзивные 3D модели военной техники, конструкторы и разнообразные игрушки.

Вера в собственные силы и стечение обстоятельств заставили этого бойца начать новую карьеру уже в мирной жизни.

Владимир Великожон говорит, что предметы, "выполненные на магнитных конекторах, а это позволяет разобрать и собрать их". "В зоне АТО я выбрал себе принтер на одном из китайских сайтов", - говорит бывший боец.

Он собственноручно разрабатывает их дизайн, поэтому вся продукция эксклюзивная, и отмечает, что военная техника имеет популярность у самих военных.

Также есть заказы даже от столичных застройщиков. "Есть спрос на архитектурные макеты, которые можно разбирать, которые можно вписать в интерьер, напечатать мебель", - говорит Владимир.

Жена - его правая рука. Она говорит, что бывает модели не всегда подходят, но их можно дополнить деталями из древесины, или кожи.

Владимир говорит, что семейный бизнес захватил их обоих, не было времени даже прийти в себя после военной жизни. Вдохновения добавляют положительные отзывы заказчиков.

Также Владимир поделился планами на будущее, говорит, что запустит линейку светильников, а также будет и далее развивать архитектурные конструкторы.

Пока что его продукция распространяется через соцсети и сарафанное радио, но это не мешает развиваться ведь заказов на сегодня хватает вдоволь.