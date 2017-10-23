Резонансное ДТП в Харькове: правоохранители допросили еще двух потерпевших

В Харькове правоохранители допросили двух потерпевших по делу о смертельном ДТП на улице Сумской. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, в настоящее время в рамках расследования уголовного производства по факту ДТП на улице Сумской допрошены 18 человек, в том числе двое пострадавших.

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В расследовании задействованы 16 следователей и 7 прокуроров. В настоящее время назначено 14 экспертиз: 11 судебно-медицинских, две автотехнических относительно технического состояния автомобилей и трасологическая. Проведен следственный эксперимент. Водителя автомобиля Volkswagen Touareg допросили.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и ул. Мечникова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus выехал на тротуар, где сбил пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20 октября суд на два месяца взял под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, которая управляла автомобилем Lexus. По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.