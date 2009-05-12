Синоптики обещают дожди и похолодание

Завтра ночью в Украине, кроме западных, Житомирской и Киевской областей, днем в восточных, Полтавской, Днепропетровской областях, в Крыму и Приазовье кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 19-24 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный, ночью в восточной половине юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура ночью в западных и северных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, днем 13-18°, в южной части до 21°; в Карпатах ночью заморозки 0-3°, днем 2-7° тепла.

В Киевской области - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°. В Киеве температура ночью 6-8° тепла, днем около 15°.