Нацполиция опубликовала оперативную съемку задержания киднепперов, похитивших младенца в Киеве
16:49, 21 октября 2017Общество
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Глава Нацполиции показал, как оперативники задерживали сожителей, которые украли малышку.
Полиция нашла похищенного младенца / фото facebook.com/KyivOperativ
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев на своей странице в Фейсбук опубликовал видео задержания похитителей.
"Поздравляю. Всем неравнодушным гражданам еще раз доказываю, что уголовный розыск существует", - написал он.
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Напомним, в пятницу вечером, 20 октября, из детского сада на Оболони в столице был похищен двухмесячный младенец. Весь личный состав райотдела Нацполиции был поднят для розыска злоумышленницы.
Сегодня около полудня, 21 октября, злоумышленников задержали. Ими оказалась семейная пара, потерявшая ребенка.
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