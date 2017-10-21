Нацполиция опубликовала оперативную съемку задержания киднепперов, похитивших младенца в Киеве

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев на своей странице в Фейсбук опубликовал видео задержания похитителей.

"Поздравляю. Всем неравнодушным гражданам еще раз доказываю, что уголовный розыск существует", - написал он.

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Напомним, в пятницу вечером, 20 октября, из детского сада на Оболони в столице был похищен двухмесячный младенец. Весь личный состав райотдела Нацполиции был поднят для розыска злоумышленницы.

Сегодня около полудня, 21 октября, злоумышленников задержали. Ими оказалась семейная пара, потерявшая ребенка.