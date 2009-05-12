Как изменилась стоимость земли под застройку в Киеве

Средняя стоимость земли под застройку в Киеве с 24 апреля по 8 мая т.г. снизилась на 4,9% – c 42 тыс. 378,04 долл. до 40 тыс. 287,24 долл.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Земельный союз Украины» (ЗСУ).

Как указывается в сообщении, с 1 января т.г. стоимость земли под застройку в Киеве снизилась на 29,88%.

С 1 сентября 2006 года индекс стоимости земли под застройку в Киеве вырос на 42,08%.

Справка УНИАН. «Земельный союз Украины» (ЗСУ) 1 сентября 2006 года ввел индекс «ЗСУ-Киев» – взвешенный показатель динамики цен на земельные участки в Киеве, полученный путем анализа цен предложений земельных участков (как со строениями, так и без) различного назначения, в которых земля является основной составляющей цены. За начальную дату внедрения показателя принято 1 сентября 2006 года, значение индекса – 0.

Индекс «ЗСУ-Киев» определяется по итогам анализа не менее 3000 предложений продажи в месяц, полученных из разных источников.