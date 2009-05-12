Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн. (курс понизился на 0,4% по сравнению с 11 мая), продают – по 7,97 грн., что немного дешевле, чем вчера. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,80-7,92 грн., по продаже – 7,92-8,01 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,58 грн., курс немного повысился, по сравнению с 11 мая, продают – по 10,86 грн., курс повысился на 1,6%. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,75 грн., по продаже – в пределах 10,68-11,00 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 2%, по сравнению с 11 мая, и составляет в среднем 0,2241 грн., курс продажи – повысился на 1% – до 0,2462 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,2415 грн., по продаже – 0,23-0,26 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,90 грн. (курс покупки немного понизился по сравнению 11 мая), продают – по 7,97 грн. (курс продажи понизился на 0,5%).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,60 грн. - на 0,7% дороже, чем вчера, продажи – 10,84 грн., на 0,9% дороже.

Курс покупки российского рубля по киевским банкам повысился на 0,7%, по сравнению с 11 мая, и составляет в среднем 0,2240 грн., курс продажи – понизился на 0,8% – до 0,2482 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,85/8,02 грн., евро – 10,40/10,75 грн., рубль – 0,19/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,10 грн., евро – 10,55/11,15 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,90/8,035 грн., евро – 10,55/10,75 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 12 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6739, к евро – 10,302211, к российскому рублю – 0,23573.