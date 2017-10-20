Обвинение будет добиваться ареста Зайцевой, но суд может отпустить ее под залог - Геращенко

В В Киевском районном суде Харькова сегодня в 14.00 начнется заседание по избранию меры пресечения для 20-летней студентки по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек.

Читайте такжеВиновница смертельной аварии в Харькове 8 раз нарушала ПДД за последние несколько летОб этом сообщил в Facebook внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

По его словам, обвинение будет настаивать на аресте подозреваемой.

«Сегодня в 14.00 в Киевском районном суде города Харькова состоится заседание по определению меры пресечения для 20-летней Алены Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП, унесшем жизни 5 харьковчан», - написал Геращенко.

Он отметил, что прокуратура и полиция будут настаивать на избрании меры пресечения в виде ареста на период следствия во избежание попытки уклониться от ответственности за содеянное.

«Суд по данной статье обвинения (УНИАН: ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса) может отказаться принять решение об аресте подозреваемой и выбрать ей меру пресечения в виде залога или домашнего ареста. Однако общество такое решение суда не одобрит и не поддержит», - подчеркнул Геращенко.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и сбил пешеходов. Пятеро из них погибли на месте, еще шестеро были доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, находившуюся за рулем Lexus, задержали. В ее крови экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств. Прокуратура требует содержания ее под стражей.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.