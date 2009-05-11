В Херсоне автомобили загрязняют воздух сильнее, чем... предприятия?

Автомобили загрязняют херсонский воздух сильнее, чем промышленные предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонского областного управления экологии.

По данным ведомства, в последнее время в областном центре максимальные концентрации вредных веществ этой группы превышали максимально разовые предельно допустимые концентрации по: диоксиду азота - в 3,3–3,7 раза, по фенолу - в 1,6-2,6 раза, по окиси углерода - в 1,2–1,4 раза, по формальдегиду - в 1,4 раза. При этом повторяемость этих случаев в целом по городу составляла: по диоксиду азота - 54,4%, по окислу углерода - 4,1%, по фенолу - 17,7%, по формальдегиду - 0,7%.

Высокий уровень загрязнённости атмосферы в Херсоне облуправление связывает с большим количеством автомобилей. Наиболее загрязнённой в городе продолжает оставаться площадь Победы. Основным загрязнителями в этом районе являются железнодорожный переезд, автотранспорт и мебельная фабрика.