Безопасность возле НСК "Олимпийский" во время футбольного матча сегодня будут гарантировать 900 правоохранителей

Безопасность сегодня вечером в Киеве возле НСК «Олимпийский» во время матча между «Динамо» (Киев, Украина) и «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) будут гарантировать 900 правоохранителей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Киева.

«Сегодня на НСК «Олимпийский» состоится футбольный матч Лиги чемпионов УЕФА. Для надлежащего обеспечения общественного порядка сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут осуществлять патрулирование прилегающей к стадиону территории, а также на остановках общественного транспорта», - говорится в сообщении.

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Усиленные наряды правоохранителей будут следить за порядком в метрополитене, особенно на станциях метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта» и «Олимпийская».

Также будет ограничено движение автотранспорта по улице Физкультуры со стороны улиц Эспланадной и Шота Руставели. Поэтому полиция призывает водителей планировать маршруты движения заранее и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Правоохранители призывают граждан, которые планируют посетить футбольный матч, вести себя толерантно, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в выполнении их служебных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев, Украина) и «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) сегодня ночью будет продлена на один час работа «Киевского метрополитена».

Матч начнется в 22.00.