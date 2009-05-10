В Киеве на взятке попались руководители коммунального предприятия
04:17, 10 мая 2009Общество
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15 тыс. грн - за аттракционы
В Киеве работники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили директора и главного инженера коммунального предприятия одного из районов города, которые требовали и получили 15 тыс. грн. взятки от частного предпринимателя.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эти деньги должностные лица требовали за согласование размещения развлекательных аттракционов в парке отдыха.
Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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