Джамала показала снимок в купальнике (фото)
15:20, 18 октября 2017Общество
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Певица Джамала поделилась снимком, сделанным у бассейна.
Джамала / фото УНИАН
Украинская певица Джамала показала снимок, для которого позировала в купальнике у бассейна. Фото она обнародовала в Instagram.
В апреле 2017 года Джамала вышла замуж за своего возлюбленного – финансиста Бекира Сулейманова.
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Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".
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