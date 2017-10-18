Джамала показала снимок в купальнике (фото)

Украинская певица Джамала показала снимок, для которого позировала в купальнике у бассейна. Фото она обнародовала в Instagram.

В апреле 2017 года Джамала вышла замуж за своего возлюбленного – финансиста Бекира Сулейманова.

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Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".