Об Украине ни слова: Лобода пришла на шоу Урганта поведать всей России о самом большом страхе (видео)

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует и работает в России, рассказала, чего она боится в жизни. О своих страхах она сообщила в передаче Ивана Урганта.

Видео артистка опубликовала на странице в Instagram. "У меня есть страхи и это самый важный. Страх, допустим, одиночества. Чего я боюсь? Наверное, старости. Просто, если я буду очень одинокой - я буду очень грустной. Такой себе грустной старушкой", - сказала Лобода.

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Отметим, что Иван Ургант в шутку сказал, что у певицы есть все предпосылки "некрасиво стареть". Как пишет Styler, ранее скандальная Светлана Лобода, которая предпочла российскую аудиторию родной Украине, получила свою пародию в последнем выпуске "Вечернего квартала" в Одессе. Владимир Зеленский показал ее хит "40 градусов" на языке жестов.