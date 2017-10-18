На въездах в Киев полиция проверяет транспорт

На въездах в Киев полиция проводит выборочную проверку транспортных средств. Как передает корреспондент УНИАН, в частности, со стороны Вышгорода вблизи Оболонского контрольно-пропускного пункта дежурят несколько экипажей патрульной полиции, а также стоят автомобили военной инспекции.

Полицейские выборочно проверяют транспортные средства, в основном - грузовые.

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Движение на ул. Набережно-Крещатицкая в районе Почтовой площади существенно затруднено. Также перекрыто движение по Европейской площади на ул. Грушевского. Все автомобили полиция направляет на Петровскую аллею в объезд правительственного квартала.

Как сообщал УНИАН, в Киеве движение на улице Грушевского заблокировано палатками протестующих.

Вчера под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомощь», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже под Радой произошли столкновения полиции и митингующих. Участники заявили, что будут оставаться в Мариинском парке до выполнения их требований.