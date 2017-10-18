Призывников из оккупированного Крыма вместе с чеченцами отправляют служить в Сибирь

Российские власти отправляют в Сибирь новобранцев из оккупированного Крыма. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает ТСН Ранок.

Читайте такжеРоссия отправляет призывников из Крыма на военную службу за пределы полуостроваНа Дальний Восток уже отправилась первая группа крымских призывников. Вместе с ними служить в Сибирь отправляют новобранцев из Северной Осетии, Чечни и Карачаево-Черкесии.

Всего же до декабря оккупанты планируют призвать 22 тыс. жителей аннексированного полуострова. Сейчас через крымские военкоматы призвали уже 1700 человек.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест по поводу проведения призыва на военную службу в оккупированном Крыму.