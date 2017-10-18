Израиль будет депортировать нелегалов из Украины в течение недели

МВД Израиля ввело в действие новое правило, которое позволяет рассматривать по ускоренной процедуре ходатайства граждан Украины, которые претендуют на статус беженца в Израиле, и депортировать тех, кто не соответствует указанным критериям.

Читайте такжеВ Израиле из 13 тысяч украинцев половина находится незаконно – глава МВДСоответствующее правило заработало 17 октября, сообщает русскоязычное израильское издание "Вести". В министерстве считают, что такой шаг позволит значительно уменьшить количество нелегалов из Украины и сделает более "дружественными" проверки в аэропорту Бен-Гурион для украинских туристов.

Как отмечает издание, просьбы украинцев о получении статуса беженца в Израиле приобрели массовый характер. Только с начала этого года граждане Украины подали 7 тыс. таких ходатайств.

На этом "греют руки" украинские фирмы, которые обещают быструю легализацию в Израиле, израильские адвокаты, которые занимаются сопровождением таких дел.

По действующим правилам иностранец не может быть депортирован из Израиля, пока специальная комиссия не рассмотрит его заявление и не даст официальный ответ о предоставлении убежища или отказе. Такая процедура занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Однако даже в случае отказа депортировать нелегала можно лишь если в стране происхождения ему не грозит опасность.

Израиль решил изменить свою политику в отношении Украины после того, как были получены экспертные оценки, согласно которым Украина больше не опасна. Следовательно нет препятствий для обработки заявок по ускоренной процедуре и вынесения вердиктов о депортации в течение семи дней.

Такая процедура будет применима для граждан, не проживающих на территории зоны АТО. Ходатайства тех, кто сумеет документально подтвердить проживание в "горячих точках", будут рассматриваться по обычной процедуре, однако и это не гарантирует получение статуса в Израиле, поскольку в настоящее время на Востоке Украины не ведутся активные боевые действия.

Кроме того, депортация возможна в другие регионы Украины. В Киеве, утверждает издание, уже подтвердили, что готовы принять своих граждан, нелегально находящихся в Израиле.

Посол Геннадий Надоленко в интервью радиостанции "КАН-РЭКА" сказал, что украинская сторона была партнером в выработке такой политики. Ситуацию, при которой граждане Украины могли без всяких на то оснований претендовать на статус в Израиле, он назвал "ненормальной". Дипломат также посетовал на то, что вокруг этой проблемы сложилась целая индустрия нелегальной миграции".