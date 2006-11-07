Азаров готовит постепенный переход «теневой» экономики в полулегальную

Первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ заявляет, что бороться с «теневой» экономикой не нужно, а необходимо создавать такие условия, при которых украинцам невыгодно было скрывать налоги и получать зарплату "в конвертах".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

"Какие методы борьбы с теневой экономикой? Бороться с теневой экономикой не нужно, нужно создавать такие условия, при которых теневая экономика стремится стать, образно говоря, серой. Черная - серой, а серая - светлой, - заявил Н.АЗАРОВ. - Какие условия? Прежде всего, климат соответствующий налоговый, административный климат, при котором было бы выгодно в полном объеме платить налоги, и было бы очень невыгодно скрывать эти налоги, платить зарплату по-черному".

Как сказал Н.АЗАРОВ, правительство еще в 2004 году приступило к выполнению программы для вывода экономики из тени, однако руководители Кабинета министров в 2005-2006 годах эту программу свернули. "Программа достаточно простая - это снижение начислений на фонд оплаты труда. Мы утвердили новые нормы ставок на доходы физических лиц - достаточно низкие, следующим этапом было сокращение начислений на фонд оплаты труда по социальным внескам. И мы бы это сделали, если бы не чрезвычайно раздутый дефицит пенсионного фонда. Вот мы в 2008 году ликвидируем бюджет пенсионного фонда. Если мы его ликвидируем, то с 2008 года мы получим возможность дальше снижать начисления на фонд оплаты труда", - пояснил он.

По словам Н.АЗАРОВА, следующим этапом станет переход к накопительной системе, "когда каждый гражданин Украины будет иметь накопительный пенсионный счет". "Каждый гражданин, каждый работник не будет заинтересован в выплате зарплаты в конверте", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его утверждению, Кабинет министров не собирается проводить карательные мероприятия, а будет создавать условия, при которых "будет постепенный переход из теневой экономики в полулегальную, потом в легальную". "Выгоднее будет работать на свету", - отметил первый вице-премьер-министр.