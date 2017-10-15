Замначальника полиции на Закарпатье попался на взятке в $500

В Тячеве Закарпатской области во время получения взятки был задержан заместитель начальника местного отдела полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, задержанный "требовал и получил 500 долларов США от местного жителя за содействие, с использованием своего служебного положения, в закрытии уголовного производства относительно последнего и, соответственно, непривлечения мужчины к уголовной ответственности".

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Фигурант уголовного производства задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН ранее, руководитель Тячевской местной прокуратуры на Закарпатье проверяется на причастность к "крышеванию" нелегального игорного бизнеса.

По словам руководителя ГПУ Юрия Луценко, который 10 октября находился на Закарпатье с рабочей поездкой, на территории Тячевского района выявлено восемь залов, в которых незаконно функционируют 90 игровых автоматов. Из-за этого руководство ГПУ взялось за местного прокурора.