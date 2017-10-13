Крымские правозащитники призвали Украину узаконить статус политзаключенных

Крымский адвокат Эмиль Курбединов и правозащитник Энвер Кадыров призывают украинские власти решить вопрос о статусе крымских политзаключенных и их семей. Об этом они заявили во время пресс-конференции, передает радио Свобода.

Читайте такжеРоссия намерена передать Украине 12 заключенных из аннексированного Крыма 3 мартаКак отметил Курбединов, в Украине необходимо решить вопрос о статусе политзаключенных, чтобы он не был «пространственным, чтобы он был закреплен в законах».

«Если это (статус политзаключенных – ред.) будет определено, это даст определенные инструменты адвокатам и правозащитникам, для оказания помощи этим пострадавшим», – добавил Курбедінов.

При этом правозащитник Энвер Кадыров считает, что Украина должна определиться с законодательной базой относительно политзаключенных, чтобы четко прописать, какими правами они обладают и какую поддержку со стороны государства смогут получить.

По данным правозащитницы, координатора Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, по состоянию на август в Крыму есть более 40 политзаключенных, которые находятся в следственных изоляторах или отбывающих срок заключенияв колонии.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».