В Виннице состоялась премьера украинского фильма "Держи у сердца" - об офицере, который пошел добровольцем в АТО. Лента снималась в Виннице при содействии и поддержке винницкого городского головы Сергея Моргунова.

Как передает УНИАН, презентация и премьерный показ фильма, основан на реальных событиях, состоялся 12 октября в помещении винницкого кинотеатра «Мир».

«Мы делали этот фильм ради людей, которые защищают нашу страну на востоке, и чтобы показать жизнь в параллели современности, что нам тут спокойно жить и работать, а ребята защищают нашу страну там», - сказал продюсер фильма Василий Юрин во время пресс-конференции.

Режиссер фильма Валерий Шалыга особую благодарность и важность в съемке ленты выразил консультантам, которыми стали Андрей Гишпаль, Роман Смешной и другие участники АТО. «Андрей рассказал нам очень много интересных историй, которые вошли в сюжет фильма именно так, как эти события действительно были. Андрей также сыграл роль в фильме с позывным «Полтава» и сделал это с ощущением того, что сам пережил на передовой», - рассказал Шалыга.

По словам режиссера, боевые действия снимались на полигоне в Калиновке (Винницкая область), где дислоцируется подразделение «Ягуар», командир которого предоставил разрешение и возможность проводить съемки. «Там и ландшафт очень похож на тот, который есть на востоке Украины. Воины этого подразделения также принимали участие в съемках», - сказал Шалыга.

Приобщались к консультации относительно воспроизведения реалистичных событий и волонтеры, в частности Юлия Вотчер, которая с начала боевых действий находится на востоке Украины и до этого времени регулярно собирает и лично доставляет в самые горячие точки боевых действий помощь для украинских бойцов.

«У меня есть камера с хорошим качеством съемки и я предоставила много материала с фронта – то, что снимала каждую свою поездку на передовой. Также для фильма снимался сюжет о наших волонтерах и мы выступали экспертами в воспроизведении реальных событий, которые действительно происходят на передовой на востоке. Режиссер прислушивался, менял», - рассказала она.

Вотчер убеждена в необходимости донесения до каждого жителя Украины того, что в нашем государстве война для ее скорейшего завершения.

«Последний раз, когда была на передовой, спрашивала у всех (бойцов - УНИАН) одинаково: что нужно сделать для того, чтобы война закончилась победой, как быстро? В той или иной форме они говорят – слово война и понимания война должен осознать каждый человек – от ребенка до старого человека – это (война) должно быть главной темой всех», - рассказала Вотчер.

Винницкий городской председатель, который поддержал создание фильма «Держи у сердца» в городе и создал для этого все возможности, радуется тому, что Винница присоединилась к формированию современного украинского кинематографа.

«Приятно, что Винница является звеном в цепочке формирования современного украинского кинематографа. Идея создания фильма в Виннице с привлечением в том числе актеров людей, которые воевали в АТО, является очень знаковым для всей территориальной громады», - сказал Моргунов.

По его словам, основа этого фильма многогранна – это человеческие судьбы, отношения в семье, война, отношения между разными людьми – в фильме показана реальная ситуация, которая происходит в нашем обществе и нашем государстве.

Отвечая на вопрос УНИАН хотел бы мэр Винницы сыграть в кино и какую роль выбрал бы, Моргунов ответил: «У меня уже есть роль, которую мне доверили винничане, но главное здесь не роль одного человека, а всей команды – творческой команды, команды, которая работает в городском совете. Думаю, роль всех нас в том, что мы хотим видеть в нашем городе, что мы хотим видеть в нашем государстве. Нужно объединяться для того, чтобы наше государство развивались и в духовном плане, а не только в экономическом или материальном. Это должна быть гармония – культура вместе с теми вопросами, которые касаются развития инфраструктуры, социальной сферы», - считает Моргунов.

Фильм планируется показать во всех областных центрах Украины и г. Киеве. Также есть запрос для демонстрации ленты на передовой украинским бойцам и раненым в госпиталях. Съемки ленты проходили летом 2016 года.