СБУ разрешила посещать Украину двум испанским журналистам из черного списка

Служба безопасности Украины разрешила двум испанским журналистам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре, которым в августе был запрещен въезд в Украину из-за их антиукраинской деятельности в публикациях, снова посещать страну. Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила в социальной сети Facebook.

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«Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд в Украину испанским журналистам Антониу Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре», - отметила Гитлянская и добавила, что об этом она сообщила на заседании Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова, которая собиралась на днях в Администрации президента с участием журналистских объединений, представителей пресс-служб правоохранительных органов.

«Вместе с тем заверяем, что в случае наличия законных оснований, угрозы национальной безопасности Служба и в дальнейшем будет принимать такие ограничительные меры, в том числе и в отношении журналистов. Надо понимать, что против Украины уже четвертый год ведется информационная война, для этого привлекаются огромные финансовые и человеческие ресурсы. Легко спрогнозировать, что антиукраинская кампания России впредь будет становиться все более агрессивной, и мы будем на это соответственно реагировать», - добавила Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, в августе СБУ выдворила из Украины и запретила въезд двум испанским журналистам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре из-за их антиукраинской деятельности. Как сообщало издание El Mundo, Памплиегу и Састре выдворили из Украины после того, как продержали почти 20 часов в аэропорту Киева.

По данным издания, испанские журналисты в 2015 году были включены в черный список граждан, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины. Из-за этого на них распространялся запрет въезда в Украину сроком до 5 лет. После решительного протеста испанского правительства Киев снял санкции с европейских журналистов в мае 2016 года.