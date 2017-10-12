Художники с мировым именем создают серию муралов в центре Одессы. Стены домов украшают яркие животные и колоритные персонажи. Всего за несколько дней в Одессе появились семь новых муралов - по два на улице Тираспольской и Французском бульваре, а также по одному на спуске Маринеско, улице Косовской и улице Сегедской.

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Созданием монументального уличного искусства в Одессе занимаются известные художники из разных уголков мира. Проект стал возможен благодаря поддержке мэра Геннадия Труханова. 12 октября 2017 он пообщался с художницей из Великобритании Анастасией Белоус, которая создала мурал на торце жилого дома на улице Сегедской. Работа над этой картиной заняла четыре дня. В ней художница отразила свое видение Одессы – портовый город, где живет много опытных моряков.

«Более 3 лет назад у нас возникла идея об использовании стрит-арта для создания новых достопримечательностей города. Первые попытки – Карантинный спуск, конечная остановка трамвая №5 в Аркадии и другие работы одесских художников. Сегодня мы идем дальше – в Одессу приглашены художники-муралисты с мировым именем для расширения экспозиции. Они с энтузиазмом откликнулись на наше предложение, а самое главное – они с удовольствием рассказывают об Одессе и своих работах на страничках в соцсетях. А значит, Одесса звучит на весь мир!», – рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Готовить стены к покраске не нужно. Иностранные мастера утверждают – особенность их работы в том, чтобы использовать для создания рисунка «холст» в том виде, в котором он есть. Кроме того, все художники отказались от гонораров. Впоследствии через улицы, где расположены муралы, проложат новый туристический маршрут «Одессариум».

По словам куратора проекта Елены Орловой, до наступления холодов планируется создать еще несколько муралов. Для этого в Одессу приедут художники из Лондона и Барселоны. Зимой организаторы будут подбирать новые стены, создавать портфолио муралов и вести переговоры с художниками.