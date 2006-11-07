Черновецкий поставит в Киеве елку со свиньями за полмиллиона

В этом году 35-метровая елка на площади Независимости будет украшена более чем 300 видами игрушек. Об этом сообщил представитель Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований, на которого ссылается пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Мы дополнительно хотим сделать новый светодиодный дизайн елки», - добавил представитель центра. По его словам, елка будет сборной из 250-300 маленьких елочек, а ее высота будет около 35 метров.

Представитель центра также сообщил, что его организация намерена разработать новую верхушку елки и сделать более разнообразным ассортимент елочных игрушек.

Среди новых игрушек рассматриваются варианты поросят, поскольку, согласно восточному календарю, 2007 год - год огненно-красной свиньи. «Оранжевой (свинью - ред.) не будем делать, чтобы нас не обвинили, что мы подкладываем свинью одной из политических сил, мы этого не хотим», - добавил представитель центра.

Он подчеркнул, что вращаться елка не будет, поскольку, хотя такая функция и возможна, стоит это очень дорого, а вопросы безопасности людей все же остаются актуальными.

При этом представитель центра оценил работы по установке елки и декоративного оформления города в 500 тыс. гривень.

Обком со ссылкой на Лигу