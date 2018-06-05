Нина Хрущева: "В России отношение к власти подобострастное – народ для власти. В Украине же все-таки власть для народа… Есть ощущение, что власть – это нанятые люди, которые служат, чтобы сделать страну лучше"

Я читала, что на вопрос о своей национальности, вы отвечаете: «Я гражданин мира и жительница Нью-Йорка». Вы так дистанцируетесь от России?

Гражданин мира может быть и русским тоже. Нет, я не дистанцируюсь от России, но поскольку уже полжизни там не живу, думаю, что мое гражданство больше, чем просто русское.

С моей точки зрения, гражданство – это не только вопрос паспорта, но и мироощущения. Это то, что в Советском Союзе называли «безродный космополит», и я гордо этому принадлежу. А после того, как Владимир Владимирович Путин объявил, что люди с западными интересами могут считаться «пятой колонной» – также гордо принадлежу к «пятой колоне». Я очень хорошо отношусь к России, но в современном глобальном мире, думаю, что и люди по мироощущению тоже должны быть глобальными.

У вас есть российский паспорт?

Да, есть российский паспорт, к которому я тоже отношусь с большим уважением. Сейчас я проехала через всю родную страну, начиная от Калининграда, заканчивая Камчаткой. По русскому паспорту заехала и в Киев тоже, поскольку это мать городов русских. Но, как я уже сказала, мир – больше, а национализм – это плохо.

С чем было связано столь масштабное путешествие?

Сейчас и в Европе, и – особенно – в Америке, вопрос России очень интересен. При этом, уже давно известно, что «умом Россию не понять и аршином не измерить», да и вообще, с моей точки зрения, каким-то образом описать и увидеть Россию можно через ее размер, одиннадцать часовых поясов. Мой коллега, замечательный американский писатель Джеффри Тэйлер, и я – пишем книгу – портрет путинской России через размеры. Мы останавливались в городах каждого часового пояса (Калининград, Якутск, Магадан, Самара и так далее), и везде у нас была история.

Сколько продолжалось ваше путешествие?

Где-то полтора месяца, может быть, два.

Что вы помните о своем прадедушке, первом секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве?

Вы знаете, я целую книгу написала про Хрущева и про семью (смеется, – УНИАН). Помню, что он был очень хорошим дедушкой… Все к нему относились как к поверженному секретарю ЦК КПСС, а для нас он был замечательным дедушкой.

Я помню, как на его даче в Петрово-Дальнем мы вместе с сестрой прыгали на диване. Тут вошла мама с перекошенным лицом, ведь, как же так – мы прыгаем на диване в таком важном кабинете Никиты Хрущева! Мы очень испугались, а он сразу вошел и сказал: «да ладно, такие замечательные пружины вылезают из старого дивана, я сам бы прыгнул, но тогда диван бы развалился».

Быть правнучкой Хрущева – в детстве вам это чем-то помогало?

Во-первых, в моем детстве я была не правнучкой… Как вы, наверное, знаете, после того, как родной отец моей мамы погиб (Леонид Хрущев, сын Никиты Хрущева, – УНИАН), а мать ее оставила, Хрущевы мою маму удочерили. Так что она была приемной дочкой Никиты Сергеевича, а я поэтому уже была внучкой.

А как внучке… нет, не помогало. Когда я училась в школе, вплоть до университета, фамилия Хрущев была непроизносимой – такова историческая реальность. В 1964 году на пленуме партии его отправили на пенсию и выкинули из всех учебников истории, при этом обратно в историю пытались включить Сталина. Леонид Брежнев очень хотел вернуть Сталина на постамент и описать положительно успехи сталинизма, как всегда, воспротивились мастера культуры и этого не произошло.

Но Хрущев оставался неупоминаемым до 1986-1988 годов. Первое упоминание Хрущева за 22 года было в американском издании, когда Горбачев сказал о том, что Кеннеди и Хрущев были великими лидерами, потому что именно они остановили войну. А в 1988-м году Хрущева наконец-то упомянули в советской прессе. То есть в публичном сознании Советского союза он не существовал 24 года.

Знаете, это было очень странное состояние: когда мы в школе читали историю Советского Союза, историю коммунистической партии, то с 1953 до 1964 годы она у нас была без лидера. И я знала, что им был мой дедушка, но говорить об этом за пределами семьи и друзей было нельзя.

Хорошо, помогать не помогало, а мешало ли такое родство?

Когда я уже училась в университете у меня была замечательная история с преподавателем по [истории] коммунистической партии Советского Союза. Однажды она мне сказала, что я никогда в жизни не сдам экзамены, потому что я не знаю речь Сталина по поводу победы. При этом, во время моей учебы, как я уже говорила, имя Сталина не упоминалось публично вместе с именем Хрущева.

И вот, когда она заболела, мне позвонил декан по учебной работе и сказал: «Экзамен принимает аспирант, беги срочно». На экзамене этот молодой человек-аспирант спросил меня о том, что произошло на октябрьском пленуме 1964 года? Я сказала, что Никита Сергеевич Хрущев был освобожден от должности, и уточнила, будут ли еще вопросы. Он ответил: «Нет, спасибо, вы достаточно намучились». И отпустил меня с «пятеркой». Это был явно либерально настроенный молодой человек, хотя и преподавал такую идеологическую дисциплину.

В общем, связь с Хрущевым делает мою жизнь более интересной. Помогает или мешает – не могу сказать. Наверное, и то, и другое.

А приходилось ли вам слышать упреки из-за того, что вы, потомок Хрущева, уехали из России?

Я не эмигрировала, я просто уехала, потому что Горбачев сказал: это свободная страна, делайте, что хотите, хотите быть космополитами – ради бога, туда вам и дорога.

Тогда уезжали многие, и многих осуждали, но не думаю, что меня осуждали больше, чем кого-то другого.

Хотя потом, наверное, все-таки был какой-то разговор. Потому что, когда вышел новый учебник истории, меня в нем упомянули. Почему-то я оказалась настолько важной, что в нем даже был вопрос обо мне: не предала ли я родину, или правильно ли сделала, уехав учиться в Соединенные Штаты…

На самом деле, многие потомки советских вождей предпочли жить за границей. И российские СМИ время от времени публикуют материалы (вы в них тоже присутствуете) с заголовками следующего содержания: «патриотичностью не отличаются…» и т.п. Вам не обидно?

Вы знаете, честно говоря, не знаю про такие подборки. Но это опять вопрос о космополитизме.

Если человек уезжает из Англии или Италии в Соединенные Штаты, его никто не называет предателем Англии или не патриотом Италии. В России же почему-то или все, или ничего. Ты или абсолютно подвергаешься той системе, или, если хотя бы слегка ее критикуешь – значит уже становишься «пятой колонной». Но, как сказал великий писатель Чаадаев: я не могу любить страну с закрытыми глазами.

Знаменитый доклад Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности Сталина и его последствиях» до сих пор оценивают по-разному. Есть мнение, что это была одна из главных речей в истории прошлого века, кто-то говорит, что именно тогда случился подрыв идей марксизма. Также есть мнение, что доклад был «прыжком» для Хрущева, так как помог сформировать его образ как образ разоблачителя диктатуры. Что вы обо всем этом думаете?

Я согласна с тем, что это один из самых важных докладов XX века. Именно этот доклад впервые сказал, что цари могут быть убийцами, и это нехорошо, и об этом нужно говорить.

Да, безусловно, подрыв марксизма начался оттуда. Это тоже правда. Потому что, когда говорят, что король голый или король убийца, сразу начинаются вопросы. И это стало начало конца социализма, хотя сам Хрущев абсолютно не имел этого ввиду – он, наоборот, старался сделать марксизм прозрачным, объяснить, что нужно знать свои ошибки. То есть и сам Хрущев был где-то между реакционером и реформатором. Не зря замечательный надгробный памятник Хрущеву сделал Эрнест Неизвестный (памятник состоит из двух фигурных каменных мраморных плит, темной и светлой, – УНИАН).

Насчет того, что это было для того, чтобы выдвинуться вперед… я не уверена. Это все-таки был непопулярный, шокирующий шаг для верхушки, которая хоть и до смерти боялась Сталина, но была сталинской.

Вообще, я думаю, что таким образом Хрущев и Анастас Микоян (член политбюро ЦК КПСС) пытались действительно разбить коммунистический монолит, чтобы все-таки коммунизм не забронзовел. Особенно Микоян, который все-таки знал мировую коммерцию.

У американской молодежи сегодня есть какой-то интерес к марксизму?

Есть интерес к социальной справедливости. О том, что это Маркс знает мало кто.

Я сейчас преподаю курс, который называется «Голливуд и холодная война». Так вот, есть такой фильм 1939-го года «Ниночка». По сюжету русская коммунистка приезжает в Париж, естественно, становится западной, влюбляется и так далее.

И я своим студентам сказала, вот, вы представляете, то, о чем сегодня в Америке все говорят с большим восторгом (что женщины имеют равные права с мужчинами, могут быть и инженером, и тем, и другим) в Советском союзе было абсолютно нормальной ежедневной реальностью. Однако мы об этом забываем, потому что помним только ужасы советского режима.

А вообще нет большого интереса ни к истории, ни к философии, никому ничего не интересно, кроме реального телевидения – вот поэтому мы имеем президента Дональда Трампа.

К Трампу мы еще вернемся. Хочу спросить у вас о кино: в России был большой скандал вокруг фильма «Матильда», звучали абсурдные утверждения, что фильм угрожает национальной безопасности... То, что такие скандалы, в принципе, имеют место быть – очередной диагноз российским чиновникам или еще нет?

Это, безусловно, диагноз российским чиновникам, но сами чиновники все-таки не так уж об этом и кричали. В основном, кричало совершенно забронзовевшее русское православие. Я хорошо отношусь к православию, но эта ортодоксальность и отсталость от жизни в XXI веке просто шокирует. Именно поэтому я говорю, что я – космополит…

То, что Николая II ужасно убили большевики, совершенно не делает его не человеком. Он когда-то был Цесаревичем, влюблялся… и это историческая правда. А они хотят сделать из него то же, что советская власть хотела сделать из Сталина или из Ленина. Именно об этом говорил Хрущев на XX съезде – царь тоже может быть живым человеком и делать ошибки.

Мы же в современной России уже десять лет возвращаемся (и уже возвратились) к тому, что этому Кремлю, и тому, кто там когда-то сидел (даже если этот Кремль был в Петербурге) чуждо все человеческое. И это все абсолютно ходульное, из мрамора с золотом и с короной сверху.

Безусловно, это проблема сегодняшней России. С одной стороны, она говорит: вот, мы большая и важная страна… Но одновременно ведет себя, как нереформированное средневековье.

Еще один российский фильм из последних - «Крым», и это – лютая пропаганда оккупации полуострова...

Я его не смотрела, ничего не могу сказать.

Сюжет крутится вокруг начала аннексии. Естественно, показана российская версия событий…

Тогда все совершенно понятно – нужно всем напомнить, как это было «потрясающе». Сейчас-то мы забыли, санкции – это неприятно, да и восточная Украина, несмотря на Донецк и Луганск, не спешит в объятия «Новороссии». С пропагандистской точки зрения три года – это как раз очень правильный отрезок времени. Сейчас его сняли, а дальше – еще что-то будет.

У вашего дяди, Сергея Хрущева, позиция в вопросе Крыма на корню отличается от вашей – он неоднократно говорил, что оценивает происходящее положительно, ведь «это воля народов Крыма».

Даже если мы с ним не согласны по Крыму, я это публично не обсуждаю.

Давайте тогда вернемся к Трампу. В своем недавнем твитте вы написали, что «вся семья Трампов – это злокачественный нарост на американской демократии». Почему вы так категоричны?

Потому что Трамп – это не президент реальной жизни, а президент реального телевидения. Его твиттер, его выступления, его абсолютный нарциссизм… Взять хотя бы визит в Пуэрто-Рико, где он сначала кидал бумажные полотенца, а потом это объяснил тем, что «…там была такая энергия, я получал удовольствие, они получали удовольствие…». Они не могли получать удовольствие – у них только что все пропало! (20 сентября на остров обрушился тропический шторм «Мария». Большая часть Пуэрто-Рико лишилась электроэнергии, многие жители остались без водопроводной воды, топлива и сотовой связи, – УНИАН).

Мелания Трамп, про которую я тоже писала, довольно интересный персонаж. В том смысле, что она довольно хорошо выглядит на обложке, но не так уж хорошо в реальной жизни.

В очередной раз меня расстроила и разозлила Ивана Трамп, которая сказала, что отказалась быть послом США в Чехии, потому что хочет отдыхать. Абсолютно непрофессиональное, реальное телевидение и идиотизм, которые у нас теперь выдаются за политику. Поэтому я это и написала.

Вы как-то сказали, что Трампа создала пресса. Способна ли та же пресса спустить его с престола?

Уже неспособна, потому что она только про него и рассказывает. Мы живем в мире, в котором все внимание прессы – хорошее внимание, а как можно не писать про американского президента? Он делает рейтинги и про него будут писать. Они его сами сделали и спустить его уже не могут, его теперь может спустить только его собственная партия.

Американской демократии вы как-то дали характеристику, ссылаясь на «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли: тебя погубит то, что ты любишь. Про Россию говорили, что страна живет в парадигме «1984» Оруэлла: тебя губит то, что на тебя бесконечно давит. Что насчет Украины? Нас можете сравнить с какой-то антиутопией?

Вы знаете, не могу. Как раз сейчас пишу для своей книги главу про Киев, и, в общем, очень мучаюсь с ней, потому что Украина на границе – и не запад, и не Россия. Уже с определенными характеристиками запада, одновременно – совершено русская. И это делает Украину сегодня безумно интересной.

В России отношение к власти подобострастное – народ для власти. В Украине же все-таки власть для народа. Да, эти люди неидеальные и ужасные, и вы заслуживаете лучших руководителей, но, тем не менее, есть ощущение, что власть – это нанятые люди, которые служат, чтобы сделать страну лучше.

И я думаю, что, в конце концов, борьба Украины за улучшение страны увенчается успехом. 2004-й год, 2013-й год – она все равно к этому идет. У России же периоды застоя намного длиннее, а взрывы – намного меньше.

Ирина Шевченко