Почти половина читателей УНИАН поддерживают идею запретить украинским госслужащим выезд в Россию – опрос

Согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 47% наших читателей считают, что украинские госслужащие не должны ездить в страны-агрессора. К тому же это еще и опасно.

Еще 23% опрошенных считают, что ездить в РФ следует запретить всем украинцам, а не только государственным служащим.

Читайте такжеСтало известно, кому депутаты хотят запретить выезд в Россию

При этом 21% респондентов категорически против такого предложения, ведь считают это ущемлением их права на свободное передвижение.

В то же время 9% выбрали вариант «Что значит запретить? А кто мне дачу под Москвой достроит?!!».

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 года пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что юристы ведомства подготовили законопроект об ограничении визитов в РФ политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям. В спецслужбе подчеркнули, что эта инициатива главы СБУ Василия Грицака является очередным шагом правового регулирования противодействия российской агрессии.

Читайте такжеСБУ хочет сажать чиновников на 6 лет за вредные поездки в РФ

Позже в Раде зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государства-агрессора) (№7187). В частности, депутаты предлагают временно ограничить выезд в Россию украинским госслужащим, чиновникам и политикам.

В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что после признания России агрессором ездить туда смогут только люди, которые выполняют специфические функции, то есть только шпионы и разведчики.