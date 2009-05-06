Сегодня ночью сгорел храм Княгини Ольги
Огонь уничтожил ценные иконы
В только что отстроенном мариупольском храме огонь уничтожил ценные иконы и другую церковную утварь.
Сегодня ночью, в половине пятого утра, загорелось отдельно стоящее здание комплекса храма Княгини Ольги, строительство которого ведется в поселке Украина.
Пострадавшее здание было уже полностью отстроено.
Как сообщил начальник сектора Госпожнадзора управления МЧС в Мариуполе Дариел Аджиба, в настоящее время на месте происшествия работает специальная комиссия, которая и выяснит причину пожара.
Однако источник, который пожелал остаться неизвестным, сообщил, что это был поджог, в церкви ломали решетки. Милиции дали срок 10 дней для раскрытия этого дела.
Храм Княгини Ольги относится к Украинской православной церкви Киевского патриархата.