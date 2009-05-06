Сегодня ночью сгорел храм Княгини Ольги

В только что отстроенном мариупольском храме огонь уничтожил ценные иконы и другую церковную утварь.

Сегодня ночью, в половине пятого утра, загорелось отдельно стоящее здание комплекса храма Княгини Ольги, строительство которого ведется в поселке Украина.

Пострадавшее здание было уже полностью отстроено.

Как сообщил начальник сектора Госпожнадзора управления МЧС в Мариуполе Дариел Аджиба, в настоящее время на месте происшествия работает специальная комиссия, которая и выяснит причину пожара.

Однако источник, который пожелал остаться неизвестным, сообщил, что это был поджог, в церкви ломали решетки. Милиции дали срок 10 дней для раскрытия этого дела.

Храм Княгини Ольги относится к Украинской православной церкви Киевского патриархата.

КП в Украине