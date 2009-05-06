ФРС говорит, что рецессия в США ослабила свою хватку
Но дна еще не видно
|Бен Бернанке
Как передает корреспондент УНИАН, в докладе Объединенной экономической комиссии конгресса США он сказал: "Мы, как и раньше, считаем, что экономическая активность достигнет дна в конце этого года, после чего начнет расти".
Б.БЕРНАРКЕ предупредил, что даже после того, как экономика начнет возобновляться, деловая активность будет ниже, чем до кризиса, а это значит, что бизнес будет осторожно относиться к приему новых сотрудников на работу, что негативно повлияет на уровень безработицы.
Рецессия, которая началась в США в декабре 2007 года, привела к тому, что сейчас безработными являются 5,1 млн. американцев.
Уровень безработицы "может некоторое время оставаться высоким даже после возобновления экономического роста", - признал Б.БЕРНАРКЕ.
Последние данные указывают на то, что рецессия ослабила свою хватку. "Темпы спада, возможно, замедлятся", - сказал председатель ФРС США.
В частности, по его словам, рынок жилья, где спад происходил последние три года, уже достиг дна.
Также в первом квартале наметилась тенденция роста потребительских расходов. Сокращение налогов, внедренное администрацией Барака ОБАМЫ, должно в дальнейшем способствовать тому, что население будет больше тратить денег на услуги и товары, заметил Б.БЕРНАРКЕ.