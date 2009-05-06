ФРС говорит, что рецессия в США ослабила свою хватку

Американская экономика выйдет из рецессии и начнет рост в конце 2009 года, заявил председатель Федеральной резервной системы США Бен БЕРНАНКЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, в докладе Объединенной экономической комиссии конгресса США он сказал: "Мы, как и раньше, считаем, что экономическая активность достигнет дна в конце этого года, после чего начнет расти".

Б.БЕРНАРКЕ предупредил, что даже после того, как экономика начнет возобновляться, деловая активность будет ниже, чем до кризиса, а это значит, что бизнес будет осторожно относиться к приему новых сотрудников на работу, что негативно повлияет на уровень безработицы.

Рецессия, которая началась в США в декабре 2007 года, привела к тому, что сейчас безработными являются 5,1 млн. американцев.

Уровень безработицы "может некоторое время оставаться высоким даже после возобновления экономического роста", - признал Б.БЕРНАРКЕ.

Последние данные указывают на то, что рецессия ослабила свою хватку. "Темпы спада, возможно, замедлятся", - сказал председатель ФРС США.

В частности, по его словам, рынок жилья, где спад происходил последние три года, уже достиг дна.

Также в первом квартале наметилась тенденция роста потребительских расходов. Сокращение налогов, внедренное администрацией Барака ОБАМЫ, должно в дальнейшем способствовать тому, что население будет больше тратить денег на услуги и товары, заметил Б.БЕРНАРКЕ.