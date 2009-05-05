В Киеве стреляли в мужчину
16:26, 05 мая 2009Общество
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У потерпевшего отняли 40 тысяч
Сегодня около 15 часов в Шевченковском районе Киева двое неизвестных совершили разбойное нападение на мужчину, который выходил из пункта обмена валют, и отняли у него более 40 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в Шевченковском райуправлении милиции, двое неизвестных в масках, осуществив 3-4 выстрела из пистолета, предназначенного для отстрела резиновых пуль, напали на мужчину у дома на улице Дмитровской, 46. Потерпевший госпитализирован. На месте события работают следственно-оперативные группы киевской милиции.
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