С гетьмана Мазепы могут снять анафему
09:59, 05 мая 2009Общество
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"Анафема носила политический характер"
|Иван Мазепа
Руководитель отдела внешних отношений церкви отец Кирилл заявил, что анафема носила политический характер и не оправдана по религиозным канонам. Ведь Мазепа хоть и вступил в союз с лютеранином, не передавал православные храмы им и католикам. По словам священников, Мазепа ничем не провинился перед церковью. Наоборот он строил храмы и монастыри в Украине, тогда как в России церкви закрывал Петр Первый.
Заявление прозвучало после того, как Юлия Тимошенко встретилась в Москве с Патриархом Кириллом и пригласила его в Украину. Также премьер высказала согласие с утверждением русского Патриарха о том, что Украина должна быть опорой православной цивилизации.
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