С гетьмана Мазепы могут снять анафему

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о возможности отменить анафему, которую Русская церковь высказала украинскому гетману в 18 столетии.

Руководитель отдела внешних отношений церкви отец Кирилл заявил, что анафема носила политический характер и не оправдана по религиозным канонам. Ведь Мазепа хоть и вступил в союз с лютеранином, не передавал православные храмы им и католикам. По словам священников, Мазепа ничем не провинился перед церковью. Наоборот он строил храмы и монастыри в Украине, тогда как в России церкви закрывал Петр Первый.

Заявление прозвучало после того, как Юлия Тимошенко встретилась в Москве с Патриархом Кириллом и пригласила его в Украину. Также премьер высказала согласие с утверждением русского Патриарха о том, что Украина должна быть опорой православной цивилизации.

ICTV