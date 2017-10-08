В Одесской области поставили памятник российскому генералу (фото, видео)

В райцентре Болград Одесской области открыли памятник российскому генералу Ивану Инзову, основателю этого города.

Он оказывал поддержку гагаузским и болгарским переселенцам на территории нынешней Одесской области, передает Gagauzinfo.

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"Генералу Инзову - основателю Болграда" - высечены слова на пьедестале монумента, который был выполнен украинским скульптором Александром Токаревым.

Памятник Инзову уже устанавливался в Болграде в 1911 году, но позднее был демонтирован властями в период вхождения Бессарабии в соседнюю Румынию.

Как сообщал УНИАН, в Болградском районе Одесской области 6 октября демонтировали недавно отреставрированные памятники Ленину и Калинину.