В Одесской области поставили памятник российскому генералу (фото, видео)

03:09, 08 октября 2017
Общество
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Памятник Инзову уже устанавливался в Болграде в 1911 году, но был демонтирован.

Памятник Инзову в Болграде / фото gagauzinfo.md

В райцентре Болград Одесской области открыли памятник российскому генералу Ивану Инзову, основателю этого города.

Он оказывал поддержку гагаузским и болгарским переселенцам на территории нынешней Одесской области, передает Gagauzinfo.

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"Генералу Инзову - основателю Болграда" - высечены слова на пьедестале монумента, который был выполнен украинским скульптором Александром Токаревым.

Памятник Инзову уже устанавливался в Болграде в 1911 году, но позднее был демонтирован властями в период вхождения Бессарабии в соседнюю Румынию. 

фото gagauzinfo.md

Как сообщал УНИАН, в Болградском районе Одесской области 6 октября демонтировали недавно отреставрированные памятники Ленину и Калинину

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Теги: #паямтник Инзову#памятник российскому генералу